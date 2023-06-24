رصف الشوارع الرئيسية بحى ثان الزقازيق بتكلفة 5 ملايين جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع شعبان أبو الفتوح رئيس حى ثان الزقازيق أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بنطاق حى ثان بالزقازيق، وذلك تماشياً مع خطه المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالى للمدن.

كلف المحافظ رئيس الحى بإزالة أى معوقات تقف حائلاً أمام تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمنى المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أوضح رئيس حى ثان الزقازيق أنه تم الانتهاء من رصف شارع الحاجة حكمت بطول 200م، وشارع عزالدين حافظ بطول 900م بمنطقة كفر الزقازيق البحرى، وكذلك تم الانتهاء من رصف شارع البنك بطول 225 م بمنطقة الإشارة، ورصف شارع محمد على بطول 250م بمنطقة قسم الجامع، وشارع شبراوى بطول 99م، وشارع معالى بطول 105م بمنطقة قسم يوسف بك، كما تم الانتهاء من رصف عدد 3 شوارع للربط بين منطقة القوميه وشارعى طلبه عويضه وشارع الاستاد شارع محمد مأجور بطول 200م وشارع الإمام على بطول 250م وشارع الهدى بطول 200م، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و185 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022 – 2023 للارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى المنطقة.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ملاحقة وسريعة لتنفيذ خطة تطوير وتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لها وللوصول إلى بنيه تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.