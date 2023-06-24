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رئيس الوزراء يتفقد مقابر صلاح سالم تنفيذا لتكليفات الرئيس بإنشاء مقابر الخالدين

السبت، 24 يونيو 2023 10:15 ص
رئيس الوزراء يتفقد مقابر صلاح سالم تنفيذا لتكليفات الرئيس بإنشاء مقابر الخالدين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء مقابر صلاح سالم، تنفيذا لتكليفات الرئيس بإنشاء مقابر الخالدين وتطوير المنطقة.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بحي "زهرة العاصمة" بمدينة بدر، ووجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببدء إخطار الموظفين المنتقلين الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم، بالتوجه إلى بنك التعمير والإسكان، واستكمال قيمة مقدم الوحدات المخصصة لهم تمهيدا لتوقيع العقد والاستلام، وذلك في إطار الحوافز المقررة للموظفين المنتقلين للعمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة بالعاصمة الإدارية.
 
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (1)
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (1)

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (2)
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (2)

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (3)
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (3)

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (4)
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (4)

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (5)
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (5)

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (6)
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (6)

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (7)
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (7)

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (8)
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (8)

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (9)
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (9)

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (10)
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون (10)

 


مقابر الخالدين

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

صلاح سالم



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