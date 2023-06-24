اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الأركان الأمريكى يلغى زيارته للشرق الأوسط على خلفية الأحداث فى روسيا

السبت، 24 يونيو 2023 09:27 م
رئيس الأركان الأمريكى يلغى زيارته للشرق الأوسط على خلفية الأحداث فى روسيا مارك ميلى
أ ش أ

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 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم /السبت/ أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلى، ألغى زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط، على خلفية الأحداث فى روسيا.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن الكولونيل ديفيد باتلر المتحدث باسم رئيس الأركان، قوله إن ميلي، كان من المقرر أن يغادر واشنطن اليوم /السبت/ لزيارة إسرائيل والأردن


وقال باتلر - فى بيان منفصل - إن ميلى تحدث اليوم مع نظيره الأوكرانى الجنرال فاليرى زالوجني.


ولم تقدم الصحيفة المزيد من التفاصيل.

 

 


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