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حياة كريمة بالشرقية.. تنفيذ 60% من توسعات محطة مياه طارق بن زياد

السبت، 24 يونيو 2023 10:06 ص
حياة كريمة بالشرقية.. تنفيذ 60% من توسعات محطة مياه طارق بن زياد توسعات محطة مياه طارق بن زياد
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة شركة مياة الشرب بالشرقية، الأعمال الجارية بمشروع توسعات محطة مياه طارق بن زياد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، حيث تخطت نسبة التنفيذ الإجمالية، 60 % بطاقه توسعيه تبلغ 17 الف م3 وجاري العمل علي تنفيذ واستكمال توسعات المحطة وأعمال خط المياه العكرة والماخذ لخدمه أهالي مركز الحسينية.
 
وشدد عامر كمال، على ضروره توحيد الجهود ودفع سبل التعاون مع الجهات القائمه علي المشروع ووضع كافه إمكانيات الشركه البشريه والتقنيه والفنيه لخدمه تلك المشروعات من أجل دخولها الخدمه في اسرع وقت ممكن .
 
وأكد أن كل الجهات التنفيذية المختصة تبذل كل الجهود للمساهمة فى إحداث تغيير شامل بالقرى، وتحسين خدمات البنية الأساسية ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لتحقيق حياه كريمة للمواطن.
 

الشرقية

حياة كريمة بالشرقية

محطة طارق بن زياد

الحسينية



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