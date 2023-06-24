اليوم السابع
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حملة تموينية بمدينة فايد في الإسماعيلية تزامنًا مع الاستعدادات لعيد الأضحى

السبت، 24 يونيو 2023 06:34 م
حملة تموينية بمدينة فايد في الإسماعيلية تزامنًا مع الاستعدادات لعيد الأضحى حملة تموينية - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح - صبري غانم

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شنت إدارة تموين بمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية اليوم السبت، حملة تموينية؛ لمراقبة الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بالمحال التجارية والأسواق، والتفتيش على محال الجزارة، وذلك بالتنسيق مع إدارات الطب البيطري، الصحة، والإشغالات، الأزمات والكوارث ورخص المحال بالوحدة المحلية.

وكانت قد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، بتنفيذ حملة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومخازن الأطعمة والمواد الغذائية، ومحال الجزارة، لضمان تقديم منتجات آمنة للمستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 مخالفات تموينية لعدم وجود أغطية على اللحوم، بجانب ضبط فص كبدة مبردة يزن 7 كيلو غير صالح للاستهلاك الآدمي بتقرير من الطب البيطري حيث أنه تم تسييحه عدة مرات وبيعه على أنه كبدة بلدي.


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