حفلات فنية وتراثية خلال أيام عيد الأضحى المبارك بمدن جنوب سيناء

جنوب سيناء - السيد فلاح

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، لمناقشة إقامة حفلات فنية وتراثية بمدن المحافظة ابتهاجا بعيد الأضحى ونشر روح البهجة على المواطنين وزائرى المحافظة.

حضر الاجتماع اللواء أحمد الإسكندرانى، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمعنيين.

ووجه محافظ جنوب سيناء بإقامة حفل فنى وفقرات من التراث البدوى للمحافظة بالمجان عن طريق فرق وزارة الثقافة وفرقة التلقائيين بالمحافظة وكورال المحافظة أول أيام عيد الأضحى المبارك بمدينة شرم الشيخ وطورسيناء، كما وجه المحافظ رؤساء المدن بإقامة حفلات مماثلة بمدنهم وفتح المتنزهات والحدائق ونشر روح البهجة بين جموع المواطنين بالمحافظة.