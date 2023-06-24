جامعة كفر الشيخ تحقق ترتيبا متقدما بتصنيف "ليدن" الهولندى للجامعات العالمية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، ظهور الجامعة ضمن أفضل ثلاثة عشر جامعة مصرية بتصنيف ليدن الهولندى العالمى للجامعات، حيث احتلت المرتبة 1380 عالميًا، والمرتبة 39 أفريقيًا، والمرتبة 13 محليًا، بينما حققت فى علوم الحياة على الأرض المرتبة الخامسة محليا والمرتبة 18 افريقياً، وفى العلوم الفيزيائية والهندسية المرتبة 12 محليَا والمرتبة 31 أفريقيا، وفى العلوم الطبية والحيوية المرتبة 13 محليا والمرتبة 34 أفريقياً.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن ظهور الجامعة فى التصنيفات العالمية المرموقة جاء بسبب تنوع البحوث العلمية فى كافة مجالات العلوم والحرص على النشر بالمجلات العالمية الكبرى والتعاون المؤسسى مع الجميع، كما جاء نتيجة لتنفيذ آليات وأهداف وضعتها الجامعة لتحسين معدل معايير التصنيف الدولى بها، طبقًا لمتطلبات جهات التصنيف العالمية، ودعم الجامعة لباحثيها.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقى، إلى أن نجاح الجامعة فى التواجد بمراكز متقدمة بكافة التصنفيات العالمية جاء نتيجة جهود كبيرة وتخطيط تم الإعداد له وتوفير كافة الاجواء المناسبة للنشر العلمى المميز فى كافة المجلات العلمية ذات التأثير العالمى، فضلا عن إصدار مجلات علمية بالتعاون مع دور النشر العالمى لفتح مسارات جديدة لأعضاء هيئة التدريس للنشر العلمى الدولى.

ومن جانبة اشار الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن تصنيف ليدن الهولندى للجامعات العالمية يعتمد على النشر العلمى العالمى المبوب فى قاعدة بيانات (Clarivate) وجودة هذه البحوث والإشارة إليها والتعاون المؤسسى والدولى لانتاجها، كما يضع عددًا من المؤشرات الأكاديمية، وفقًا للمعايير الببليومترية التى تقيس حجم وعدد ومعامل التأثير للاقتباس للمنشورات العلمية الباحثين التابعين للجامعات، ونسب وإعداد الأبحاث المشتركة مع الجامعات الأخرى والمؤسسات الصناعية، والانضباط والحجم المؤسسى، والسمعة البحثية الدولية والإقليمية، والتعاون الدولى، والتبادل الطلابى وأعضاء هيئة التدريس والباحثين مع الجامعات الأخرى.

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، جميع منتسبى الجامعة لتقدم الجامعة المستمر وإدراجها فى العديد من التصنيفات الدولية، والذى يؤكد مدى حرص الجامعة وسعيها المستمر للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية وتحقيقها للريادة محليًا وأفريقيًا وعالميًا.