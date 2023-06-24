توريد 196 ألفا و596 طنا من القمح لمخازن الغربية بنسبة 97.2%

الغربية مصطفى عادل

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستمرار تقديم الدعم لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها 22 موقع تخزين.

وأعلن محافظ الغربية أن مواقع التخزين قد استلمت اليوم 277 طن موزعة ما بين 154,9 طن من البنك الزراعي و 122,3 طن من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 169 ألفا و596 طنا من القمح المحلي بإجمالي نسبة 97.2% من المستهدف.

ووجه المحافظ بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شونة أو جمعية زراعية لتخفيف العبء عليهم ومنع التكدس داخل الشون حيث لا يتم السماح لجميع المواقع بالوصول إلى نسبة 70% من إجمالي السعة ويتم نقلها إلى الصوامع بطنطا مباشرة.

كما وجه رحمي رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعني، باستمرار متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم.

وفي سياق متصل وجه المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.

وتناشد المحافظة جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.