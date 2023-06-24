تنفيذ 84 ألفا و203 أحكام قضائية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 305 قضايا مخدرات، و185 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 84203 أحكام قضائية متنوعة، وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفرالبطيخ - كفرسعد)، وأقسام شرطة (أول دمياط – دمياط الجديدة - رأس البر)، أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جراما - كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرامات -– كمية من مخدر الهيروين– 100 قرص مخدر – طبنجة - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 8 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .