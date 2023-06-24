اليوم السابع
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تكريم فريق تمريض "ميت سلسيل" بالدقهلية بعد إنقاذ أطفال من حريق بالمستشفى

السبت، 24 يونيو 2023 05:12 م
تكريم فريق تمريض "ميت سلسيل" بالدقهلية بعد إنقاذ أطفال من حريق بالمستشفى تكريم فريق التمريض بعد انقاذه للاطفال اثناء نشوب حريق
الدقهلية - محمد الحبشي

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كرم الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتكريم فريق التمريض بمستشفى ميت سلسيل المركزي نظراً للأداء المتميز للفريق فى تنفيذ خطة إخلاء الطوارئ  للحضانات بمساعدة الأطباء ومدير المستشفى ومدير الإدارة الصحية أثناء حادث حريق بغرفة الأمن بالمستشفى
 
جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي، أميمة صبحي مدير إدارة التمريض بالمديرية، والدكتور تامر الطنبولي مدير الرعاية الأساسية. 
 
وقال مكين إن فريق التمريض بالمستشفى قام بتنفيذ خطة إخلاء الطوارئ طبقا للتعليمات الوزارية وما يتم التدريب عليه بصفة مستمرة.
 
وفي نهاية الحفل قدم وكيل الوزراة  شهادات تقدير لـ 25 من فريق التمريض بالمستشفى وتوجه بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبي المعاون لجهودهم  في تطوير المنظومة الطبية.
 
تكريم فريق التمريض بعد انقاذه للاطفال اثناء نشوب حريق
تكريم فريق التمريض بعد انقاذه للاطفال اثناء نشوب حريق

تكريم فريق تمريض ميت سلسيل
تكريم فريق تمريض ميت سلسيل

جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم

علي هامش التكريم
علي هامش التكريم

وكيل الوزارة يكرم فريق التمريض بعد نجاحهم في الحفاظ علي حياه الاطفال
وكيل الوزارة يكرم فريق التمريض بعد نجاحهم في الحفاظ علي حياه الاطفال
 
 
 
 

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