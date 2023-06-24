تقديم خدمات طبية لــ 1818 حالة بقرية دير العذراء فى مركز سمالوط بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن الخدمات الطبية التى تقدم للقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تلقى إقبالا من المواطنين من مختلف الفئات، موجها ًباستمرار القوافل العلاجية المجانية خاصة فى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

واستعرض المحافظ تقريرا ً لمديرية الصحة حول الخدمات العلاجية المجانية التى قدمتها القافلة الطبية بقرية دير العذراء بجبل الطير فى مركز سمالوط خلال يومى الأربعاء والخميس الماضيين، استفاد منها 1818 حالة، من خلال 9 عيادات متنقلة فى التخصصات المختلفة، شملت 232 حالة جراحة، و367 أطفال، و199 باطنة، و86 نساء، و108 أسنان، و231 رمد، و272 جلدية، و30 تنظيم أسرة، وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، إلى جانب إجراء تحليل لــ 195 حالة وحالة موجات صوتية، و5 حالات أشعة سينية، و111 كشفا مبكرا للضغط والسكر، و14 حالة خلع أسنان بعيادة الأسنان، وتحويل 35 حالة إلى المستشفيات لإستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى بحضور 114 من أهالى القرية.