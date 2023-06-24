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تفويج الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة

السبت، 24 يونيو 2023 01:24 م
تفويج الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة حجاج بيت الله الحرام
مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

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انطلقت فجر اليوم، قافلة حجاجً من مختلف الجنسيات، يمثلون المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة، لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة، وتنويمهم في مستشفى جبل الرحمة في مشعر عرفات؛ لتمكينهم من استكمال الخطة العلاجية لهم وأداء مناسك الحج لهذا العام 1444 هـ.
 
وضمت القافلة أسطولًا متكاملًا يتكون من 16 سيارة إسعاف مزودة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة، مع تواجد فريق طبي متخصص مكون من 83 ممارسًا متخصصًا (أطباء وتمريض ومسعفين ) إلى جانب 4 سيارات إسعاف متمركزة على طريق الهجرة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسيارتي إسعافات العناية المركزة إضافة إلى 5 إسعافات مساندة و كابينة أكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة وحافلة لنقل مرافقي المرضى.
 
ويتم كل عام نقل الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة، ليتمكنوا من إتمام مناسك حجهم بصحة وسلام، واستكمال مراحل علاجهم في مستشفيات المشاعر المقدسة بعد أن تقدم لهم جميع الخدمات الطبية اللازمة في مستشفيات المدينة المنورة.
 
 وعبّر عدد من الحجاج المرضى ومرافقيهم عن شكرهم وتقديرهم خلال عملية التفويج لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده على تسهيل سبل أداء فريضة الحج ومستوى الرعاية الصحية التي قدمت لهم بالمدينة المنورة منذ قدومهم وحتى موعد مغادرتهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

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