تفاصيل نتيجة انتخابات نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية ، أعضاء هيئة التدريس الفائزين في انتخابات نادى أعضاء هيئة التى جرت أمس بنادى أعضاء هيئة التدريس، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في أداء دورهم فى تحقيق التواصل بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات قد أعلنت مساء أمس فوز قائمة "من أجل التطوير والبناء"، والتى ضمت كلا من الدكتورة ماجدة الشاذلى، الأستاذ المتفرغ بكلية التربية الرياضية بنات، وحصلت على 212 صوتًا، والدكتور محمود موسى عبدالعال متولى، الأستاذ المساعد بكلية الأعمال، وحصل على 267 صوتًا، والدكتور أحمد عبدالفتاح محمود، عميد كلية الزراعة بسابا باشا، وحصل على 248 صوتًا، والدكتورة ماجدة محمد مدبولى، الأستاذ المساعد بمعهد الدراسات العليا والبحوث وحصلت 240 صوتاً، والدكتورة علياء مصطفى السايح، الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية بنات وحصلت على 240 صوتاً، كما فاز الدكتور أحمد سليمان البقرى، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة بالشاطبى، وحصل على 237 صوتاً، والدكتور وليد عبدالعظيم البرقى، وكيل كلية الهندسة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحصل على 232 صوتاً، فيما فاز بالتزكية، كلاً من الدكتور أحمد عبدالله الداغر المدرس بكلية التربية الرياضية بنين، والدكتور محمود حسن السحلي مدرس بكلية الحقوق.