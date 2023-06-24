اليوم السابع
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تعرف على مهام لجنة الأسرة بالمجمع المقدس فى الكنيسة

السبت، 24 يونيو 2023 05:00 ص
تعرف على مهام لجنة الأسرة بالمجمع المقدس فى الكنيسة المجمع المقدس بالكنيسة
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر المَجْمع المقدس الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويناقش الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية.

 

ومن أبرز لجان المجمع المقدس بالكنيسة لجنة الأسرة التى تهتم بالإشراف على كل ما يخص الأسرة المسيحية وأسس تكوينها والتوعية الأسرية للوصول إلى التوافق الأسرى مع تقديم الرعاية للأرامل والمسنين.

 

ومن أبرز اللجان الفرعية بلجنة الأسرة هي لجنة الإعداد للزواج ولجنة المتزوجين ولجنة المسنين ولجنة المرأة.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المجمع المقدس

لجان المجمع المقدس

لجنه الاسره بالمجمع المقدس



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