تعرف على استعدادات وزارة البيئة لاستقبال الزائرين بالمحميات فى العيد

كتبت منال العيسوي

تستعد وزارة البيئة لاستقبال الزائرين فى المحميات الطبيعية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، و توفير كافة سبل الراحة فى الاحتفال وسط أجواء طبيعة بين الطبيعة الخلابة فى المحمية، خاصة ان المواطنين يفضلون قضاء الإجازات في المحميات الساحلية، مثل رأس محمد بجنوب سيناء ووادي الجمال بالبحر الأحمر.

من جانبه أشار الدكتور محمد سالم رئيس الإدارة المركزية المحميات الطبيعية التابعة لوزارة البيئة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى توفير كافة سبل الأمان داخل المحميات الطبيعية لحماية الزائرين، وأنه يتم توفير منقذين فى المحميات البحرية، مثل محمية وادى الريان ، إضافة إلى تواجد باحثين بيئين من أجل تعريف الزائرين بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة.

وفى السياق ذاته شدد سالم على أهمية الالتزام بضوابط السياحة البيئية داخل المحميات، وتطبيق ضوابط دخول المحميات وحثهم على تفعيل شعار لا تترك شيئًا خلفك، ولا تأخذ شيئًا معك، من أجل الحفاظ على الطبيعية وعدم تلويثها بالمخلفات .

ودعا سالم المواطنين إلى ضرورة التعرف على ثرواتهم الطبيعية فى المحميات الطبيعية، وحمايتها والاستمتاع بها بالتوازى مع صونها وحمايتها للأجيال المقبلة وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، وجار تنظيم ماراثون عالمي بمحمية وادي الريان بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع أحد المستثمرين .

وأوضح سالم ، أنه من أهم أولويات خطط العمل البيئي خلال هذه الآونة هو دعم الاستثمار بالمحميات، والانتهاء من خطط التمنطق والإدارة البيئة بالمحميات الطبيعية ليتم تنقيحها واختيار أفضلها لبدء التطبيق، ودعم تنفيذ الأنشطة الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل إتاحة تجربة سياحية بيئية مميزة وفريدة بالمحميات الطبيعية

جدي بالذكر أن شبكة المحميات الطبيعية تتنوع ما بين محميات تراث طبيعي وثقافي وتراكيب جيولوجية ومتنزهات عامة وتنوع بيولوجي وموارد اقتصادية.