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تعرف على إجراءات تجديد رخص سيارات النقل من وحدات المرور

السبت، 24 يونيو 2023 08:00 ص
تعرف على إجراءات تجديد رخص سيارات النقل من وحدات المرور ترخيص السيارات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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حددت إدارة المرور ، مجموعة من إجراءات تجديد رخصة التسيير السيارات النقل من داخل وحدات المرور، والتى نلخصها فى مجموعة من النقاط وهى..
 
- تقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351.
 
- إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة والتأمين الإجبارى للتجديد.
 
- شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكى فى حالة استخدامه لسائق.
 
- شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات الصادرة من النيابة المختصة.
 
- نموذج الفحص الفنى لجميع المركبات سنويا ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات.
 
- نموذج الفحص البيئى.
 
- نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة.
 
- فحص العداد لسيارات الأجرة والميزان لسيارات النقل.
 
-استلام الرخصة المؤمنة.
 
 

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