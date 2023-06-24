اليوم السابع
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تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

السبت، 24 يونيو 2023 12:47 م
تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 12 طن بضائع عامة ومتنوعة، 715 شاحنة و 490 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 324 شاحنة و 479 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع ، 391 شاحنة و 11 سيارة . 
 
واستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة القاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث  سفن وهى الحرية، أمل، وبوسيدون إكسبريس، وتغادر 4 سفن وهي الحرية 2، أمل، بوسيدون إكسبريس و القاهرة.
 
كما يشهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و 175 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية وصول وسفر لثلاث سفن وهى سينا، بريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3500 راكب بموانئها.

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