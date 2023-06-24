تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 12 طن بضائع عامة ومتنوعة، 715 شاحنة و 490 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 324 شاحنة و 479 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع ، 391 شاحنة و 11 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة القاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية، أمل، وبوسيدون إكسبريس، وتغادر 4 سفن وهي الحرية 2، أمل، بوسيدون إكسبريس و القاهرة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و 175 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية وصول وسفر لثلاث سفن وهى سينا، بريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3500 راكب بموانئها.