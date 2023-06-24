اليوم السابع
Ads
السبت، 24 يونيو 2023 06:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 320 مخالفة خلال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع ملوى جنوب المنيا

السبت، 24 يونيو 2023 05:05 م
تحرير 320 مخالفة خلال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع ملوى جنوب المنيا حملة مكبرة لإزالة الإشغالات
المنيا ــ حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، مشدداً على استمرار هذه الحملات لفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية بالشوارع الرئيسية والفرعية.
 
وأكد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على شوارع المدينة أسفرت عن تحرير 320 مخالفة تنوعت بين (إزالة إدارية، إشغال طريق) وتم رفع كافة الإشغالات من (شارع العرفانى، امتداد ش العرفانى قبلى، ش تونى بك)، وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام ، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري.
 
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات (1)
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات (1)

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات (2)
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات (2)

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات (3)
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات (3)

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات (4)
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات (4)

 


وحدات محلية

ازالة تعديات

املاك الدولة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة