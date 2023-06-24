تحرير 320 مخالفة خلال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع ملوى جنوب المنيا

المنيا ــ حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، مشدداً على استمرار هذه الحملات لفرض هيبة القانون وعودة الانضباط والسيولة المرورية بالشوارع الرئيسية والفرعية.

وأكد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على شوارع المدينة أسفرت عن تحرير 320 مخالفة تنوعت بين (إزالة إدارية، إشغال طريق) وتم رفع كافة الإشغالات من (شارع العرفانى، امتداد ش العرفانى قبلى، ش تونى بك)، وذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام ، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري.