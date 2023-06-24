بوتين يوقع قانونا يسمح باحتجاز أى شخص يخالف القوانين العرفية المعلنة فى البلاد

وكالات

صادق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على قانون يسمح للسلطات الروسية باحتجاز أى شخص يخالف القوانين العرفية المعلنة فى البلاد مدة 30 يوما، بحسب "روسيا اليوم".

وجاء قرار الرئيس بوتين ردا على حالة العصيان المسلح الذى أعلنته قوات فاجنر.

وفي وقت سابق اليوم، أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن تصريحات وسلوك مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية يفغيني بريغوجين، تمثل دعوة لنزاع أهلي مسلح وطعنة فى ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون القوات الموالية للفاشية.

وجاء في بيان مركز العلاقات العامة لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم السبت: "إن تصريحات بريغوجين وأفعاله هي في الواقع دعوات لبدء نزاع أهلي مسلح على أراضي روسيا الاتحادية، وهي طعنة في ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون القوات الأوكرانية الموالية للفاشية".