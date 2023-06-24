بوتين يرفع سن التعاقد مع القوات المسلحة إلى 70 عاما

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يرفع الحد الأقصى لسن الخدمة التعاقدية أثناء التعبئة أو الأحكام العرفية أو زمن الحرب، ليطال من هم فى الـ70 من عمرهم، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

واعتمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا يسمح بتجنيد السجناء للخدمة العسكرية بموجب عقود، باستثناء أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة.

وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت على قانون يسمح للسلطات باعتقال أي شخص لمدة 30 يوما، إن خالف الأحكام العرفية حال إعلانها في البلاد.

وينص القانون على:

1. تغريم الأفراد بمبلغ يتراوح ما بين 500 و1000 روبل أو الاعتقال الإداري 30 يوما، إذا لم تتضمن المخالفات أي إجراءات تقتضي عقوبات جنائية.

2. تغريم مسؤولي الدولة المخالفين بما يتراوح بين 1000 و2000 روبل، أو الاعتقال الإداري 30 يوما.

3. مصادرة السيارات التي تستخدم في ارتكاب المخالفات التي يعاقب عليها القانون

وجاء قرار الرئيس بوتين ردا على التمرد المسلح الذي أعلنته قوات "فاغنر".

وفي وقت سابق اليوم، أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن تصريحات وسلوك مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية يفغيني بريغوجين، تمثل دعوة لنزاع أهلي مسلح وطعنة في ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون النازية الجديدة في أوكرانيا.