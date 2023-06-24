اليوم الخامس لانتخابات الأطباء.. مرشح على منصب النقيب العام و9 مرشحين للعضوية

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء، أن اليوم ( السبت 24 يونيو ) تقدم للترشح طبيب واحد على منصب النقيب و9 أطباء على مقاعد العضوية.

واستعرضت اللجنة العامة للانتخابات ما أسفر عنه اليوم الخامس لاستقبال طلبات الترشح عن تقدم

د. على كامل على مقعد النقيب العام للأطباء وعلى مستوى الجمهورية فوق السن تقدم د. علاء اسماعيل ود. أمنية عبد الله ود. جرجس رزق الله وللعضوية تحت السن د. نبيل هندى ود. شادى صفوت ود. أيمن شطا وعلى مقعد منطقة القاهرة تقدم د. علاء اسماعيل (يحق للطبيب التقدم على أكثر من منصب )

وعن الوسط تقدم د. محمد القاضي. إضافة إلى د. عمرو محمد على عن شمال الصعيد ود. أحمد قدرى عن الجنوب.

وأشارت اللجنة أن العضو فوق السن هو من مضى على تاريخ انضمامه للنقابة اكثر من 15 سنة ويحق له الترشح على منصب النقيب طبقا للقانون واللائحة المنظمة العضو تحت السن من مضى على تاريخ التحاقه بالنقابة أقل من 15سنة.

* - كما تابعت اللجنة العامة للانتخابات سير العمل بمختلف النقابات الفرعية تحت إشراف اللجان المشكلة لذلك بكل محافظة. وواصلت اللجنة العامة أيضا تلقى طلبات الترشح لمحافظة الدقهلية عن طريق التواجد أو بالبريد لعدم تمكن نقابة الدقهلية من تشكيل لجنة فرعية قانونية وتلقت ترشيحات كل من فى محافظة الدقهلية :

مقعد نقيب الدقهلية

د.سمير عطية

د.محمد العجمي

وعضوية النقابة الفرعية فوق السن

د.محمد العجمي