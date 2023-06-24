المتهمون بسرقة الدراجات النارية: بنخزنها ونبيعها لتاجر عارف إنها مسروقة

أدلى عاطلان متهمان بسرقة الدراجات النارية فى منطقة روض الفرج، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهمين بتكوينهما تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية المركونه فى الشوارع بأسلوب " توصيل الأسلاك"، بعد مراقبة الشارع والتأكد من عدم وجود مالكى تلك الدراجات النارية، وأضاف المتهمون فى التحقيقات بإخفاء الدراجات النارية فى أحد المخازن ثم بيعها لأحد التجار على علم أنها من متحصلات سرقة.

وتمكن رجال المباحث بقسم شرطة روض الفرج من ضبط عاطلين، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص.

بمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية اعترفوا بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقروا بإرتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.