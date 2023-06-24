اليوم السابع
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الكشف الطبى المجانى على 7 آلاف مواطن خلال شهر بقرى حياة كريمة فى سوهاج

السبت، 24 يونيو 2023 11:38 ص
الكشف الطبى المجانى على 7 آلاف مواطن خلال شهر بقرى حياة كريمة فى سوهاج قافلة طبية - أرشيفة
سوهاج عمرو خلف

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أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية، والكشف على أكثر من 7000 مواطن، من خلال 8 قوافل طبية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة " خلال 30 يوما.
 
ومن جانبه أوضح الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن القوافل استهدفت القرى الأكثر احتياجا بـ 5 مراكز وهى "ساقلتة - طهطا - جهينة - البلينا - طما "، وذلك بقرى " الخزندارية شرق - الجريدات - مشروع غرب طهطا - الريانية - الطوالب - الكوم الاصفر- الحرجة بالقرعان - يعقوب - ام دومة "، حيث تم توقيع الكشف الطبى على المواطنين بالمجان، مشيرا إلى أن القوافل شملت كافة التخصصات الطبية من " باطنة، أطفال، عظام، جراحة، رمد، أسنان، جلدية، نساء وتوليد"، فضلا عن خدمات " الأشعة، والتحاليل الطبية "، بالإضافة إلى صيدلية مجانية أيضا.
 
وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية، لافتا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل، والتى تأتى ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية " حياة كريمة "؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين.

سوهاج

محافظ سوهاج

الصحة

حياة كريمة

أم دومة



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