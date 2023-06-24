الكرملين: إسقاط الدعاوى الجنائية ضد قائد مجموعة فاجنر ومغادرته لبيلاروسيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، عن نية السلطات الروسية إسقاط الدعوى الجنائية ضد بريجوجين قائد مجموعة فاجنر، مؤكدا أن الأخير "سيغادر إلى بيلاروسيا"، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
وأكد الكرملين أن تمرد فاجنر لن يؤثرعلى خطط الهجوم في أوكرانيا، مؤكدا أن الكرملين لا يعلم مكان رئيس مجموعة فاجنر حاليا.
وأشار الكرملين إلى أن أحداث اليوم مأساوية وتم الاتفاق مع فاجنر حقنا للدماء، وأوضح الكرملين أن مقاتلى فاجنر الذين لم يشاركوا في "الزحف" على موسكو سيوقعون عقودا مع وزارة الدفاع.
وأكد الكرملين أن جنود فاجنر الذى شاركوا في تمرد اليوم لن تتم مقاضاتهم، مشيرا إلى أن الرئيس البيلاروسي ساعد في الوساطة مع مجموعة فاجنر.
وأعرب الرئيس الروسى فلاديميربوتين عن شكره للرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو على نتائج محادثاته مع رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية يفجينى بريجوجين.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن قناة "بول بيرجوفو" البيلاروسية أن الرئيسين بوتين ولوكاشينكو أجريا اتصالا هاتفيا مساء اليوم /السبت/ مجددًا، حيث أطلع الرئيس البيلاروسى نظيره الروسى على تفاصيل نتائج المفاوضات مع قيادة مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة.
وأعرب الرئيس الروسى - أثناء الاتصال الهاتفى - عن دعمه وشكره لنظيره البيلاروسى على العمل الذى تم إنجازه.
يُذكر أن رئيس شركة "فاجنر" يفجينى بريجوجين أعلن فى وقت سابق بعد 24 ساعة من تمرده عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدا أنها استدارت وتغادر الآن فى الاتجاه المعاكس.
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