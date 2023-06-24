اليوم السابع
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العراق.. القضاء على مجموعة إرهابية بضربة جوية فى كركوك

السبت، 24 يونيو 2023 10:10 م
العراق.. القضاء على مجموعة إرهابية بضربة جوية فى كركوك قوات الجيش العراقى
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني فى العراق ، اليوم /السبت/، القضاء على مجموعة إرهابية بضربة جوية في كركوك.

وذكرت الخلية - في بيان - أن قيادة العمليات المشتركة تواصل وضع الخطط الهادفة لمطاردة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية وذلك بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، حيث تمكنت القوات الجوية بواسطة طائرات (F_16) العراقية من القضاء على مجموعة إرهابية من عناصر داعش الإرهابية.

وجاءت عملية الاستهداف - بحسب البيان - وفق معلومات خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وذلك من خلال رصد تحركات المجموعة الإرهابية في قرية الرفيعي بناحية الرشاد في محافظة كركوك.

وقامت القوات البرية بالتنسيق مع القوة الجوية بتفتيش المكان المستهدف بعد الضربة الجوية ، حيث عثرت على جثث الإرهابيين وكان أحدهم يرتدي حزام ناسف تم معالجته بواسطة قوات الجهد الهندسي المرافق للقوة وتم ضبط أسلحة ومعدات أخرى كانت بحوزة المجموعة الإرهابية.

 


الجيش العراقى

العراق

كركوك

بغداد



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