"الصرف الصحى بالإسكندرية" يحذر من إلقاء مخلفات الأضاحى: له آثار جسيمة على الشبكة

الإسكندرية جاكلين منير

شن فريق التوعية بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، سلسلة من الحملات للتوعية بالاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى وذلك مع قرب عيد الأضحى المبارك.

وتم تكثيف حملات توعية تستهدف جميع أنحاء المحافظة للتوعية بأضرار إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكة الصرف الصحى وقامت الإدارة العامة للوعى البيئى بالمرور على محال الجزارة وتوعية المواطنين بضرورة عدم إلقاء مخلفات الآضاحى بشبكة الصرف الصحى – كما قامت بتوزيع أجوله على أصحاب المحال للمساعدة فى الحفاظ على شبكة الصرف الصحى.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس الشركة، إلى تنفيذ عدة أنشطة وندوات توعوية وتوزيع بروشورات للتوعية بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الأضاحى وترشيد استهلاك المياه خلال أعمال التضحية.

وأوضح، أن للتوعية دور هام فى تعريف المواطنين بالسلوكيات الصحيحة للتعامل مع المرافق الذى يوفر على الدولة مبالغ طائلة فى الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة الشبكات والمحطات.

وناشد رئيس الشركة المواطنين بتجنب السلوكيات الخاطئة بعدم إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكة الصرف الصحى والتى تؤدى إلى انسداد الشبكات وطفح مياه الصرف لما له من أثار جسيمة على الشبكة وعلى البيئة وانعكاس ذلك على المواطنين بالمحافظة، والإبلاغ عن أى مشكلة تخص الصرف الصحى بالإسكندرية على رقم الخط الساخن 175 أو على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".