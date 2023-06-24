الصحة تكشف خطوات هامة للإقلاع عن التدخين.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان فى انفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خطوات توقف الاعتماد على التدخين.

وبحسب وزارة الصحة والسكان جاءت الخطوات على النحو التالى :-

1- اسأل المدخنين عن نوع وكمية التبغ وفترة تعاطيهم وعن محاولتهم للتوقف عن التدخين من قبل

2- الحديث عن أضرار التدخين والإقلاع عنه وكيف يؤثر على صحتهم وصحة من حولهم والحديث عن بدائل لشراء التبغ النصيحة

3- من خلال ملاحظة وتقييم الآتي : هل المدخنين بدأوا رحلة التوقف؟ هل بحاجة لدعم ومساعدة أم لم يتخذوا القرار بعد؟

4- التعاطف مع الأعراض الجانبية للتوقف عن التدخين تشجيعهم بالكلام الإيجابي يوميًا إبعادهم عن أماكن تجمعات المدخنين الخطوة الرابعة الدعم والمساعدة 5 المتابعة

5 _ متابعة المواعيد مع المدخن لضمان الاستمرارية الاحتفال بالإنجازات مثل: 3 أيام بدون سيجارة