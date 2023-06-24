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الصحة تكشف خطوات هامة للإقلاع عن التدخين.. تفاصيل

السبت، 24 يونيو 2023 03:00 ص
الصحة تكشف خطوات هامة للإقلاع عن التدخين.. تفاصيل خطوات هامة للاقلاع عن التدخين
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان فى انفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خطوات توقف الاعتماد على التدخين.
 
وبحسب وزارة الصحة والسكان جاءت الخطوات على النحو التالى :- 
 
1- اسأل المدخنين عن نوع وكمية التبغ وفترة تعاطيهم وعن محاولتهم للتوقف عن التدخين من قبل
 
2-   الحديث عن أضرار التدخين والإقلاع عنه وكيف يؤثر على صحتهم وصحة من حولهم والحديث عن بدائل لشراء التبغ النصيحة 
 
3- من خلال ملاحظة وتقييم الآتي : هل المدخنين بدأوا رحلة التوقف؟ هل بحاجة لدعم ومساعدة أم لم يتخذوا القرار بعد؟ 
 
4- التعاطف مع الأعراض الجانبية للتوقف عن التدخين تشجيعهم بالكلام الإيجابي يوميًا إبعادهم عن أماكن تجمعات المدخنين الخطوة الرابعة الدعم والمساعدة 5 المتابعة 
 
5 _ متابعة المواعيد مع المدخن لضمان الاستمرارية الاحتفال بالإنجازات مثل: 3 أيام بدون سيجارة
 
خطوات هامة للاقلاع عن التدخين
خطوات هامة للاقلاع عن التدخين

 


الصحة

التدخين

المدخنين

الاقلاع عن التدخين



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