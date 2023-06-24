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السعودية: وصول أولى طلائع الحجاج لمكة عبر قطار الحرمين السريع

السبت، 24 يونيو 2023 09:11 ص
السعودية: وصول أولى طلائع الحجاج لمكة عبر قطار الحرمين السريع قطار الحرمين
أ ش أ

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وصلت أولى طلائع رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين من مدينة جدة والمدينة المنورة إلى مكة المكرمة عبر قطار الحرمين الكهربائي الأسرع بالشرق الأوسط.


وذكرت قناة الإخبارية السعودية اليوم أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تقدم خدماتها عبر أحد أطول القطارات في العالم لحجاج بيت الله الحرام؛ لتعزيز التكامل والترابط مع أنماط منظومة النقل كافة، إذ يخدم القطار الواصلين عبر المطار لنقلهم إلى مكة المكرمة.


ويجري تشغيل قطار الحرمين السريع بـ 35 قطارًا كهربائيًّا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار 417 راكبًا عبر 13 عربة.


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