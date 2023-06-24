السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج الحشيش فى مدينة نصر

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم ب ترويج مخدر الحشيش في مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسان بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 2040 لسنة 2023 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم في يوم 26 يناير أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش قي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم محرزًا قطعة من جوهر الحشيش المخدر وبضه وتفتيشه عثر بحوزته على 19 قطعة من ذات جوهر المخدر وبمواجهته أقر بإحرازهم في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.