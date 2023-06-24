اليوم السابع
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السبت، 24 يونيو 2023 07:12 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

السبت، 24 يونيو 2023 05:52 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العقيد أحمد عاطف محمد متولى للتعزية فى وفاة اللواء أركان حرب محمود محمد خلف، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.


الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر

تعزية

اللواء أركان حرب محمود محمد خلف



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