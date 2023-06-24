الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العقيد أحمد عاطف محمد متولى للتعزية فى وفاة اللواء أركان حرب محمود محمد خلف، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزيةالسبت، 24 يونيو 2023 05:52 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ
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