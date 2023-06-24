الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن قادمًا من باريس

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس.
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن قادمًا من باريسالسبت، 24 يونيو 2023 12:13 ص
الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى
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