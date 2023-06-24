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الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن قادمًا من باريس

السبت، 24 يونيو 2023 12:13 ص
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن قادمًا من باريس الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس.
 

السيسي

الرئيس السيسي

السيسي يعود الي ارض الوطن

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