الداخلية تكشف ملابسات مقتل عامل خلال مشاجرة مع آخر بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال جثة عامل، بها إصابات إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر حداد مقيم بذات العنوان "مصاب بجرح قطعى"، بسبب خلافات مالية بينهما لإقتراض المتوفى مبلغ مالى من المتهم وعدم رده تطورت إلى مشاجرة بينهما حال تواجدهما بمقهى بدائرة القسم، قام على إثرها المتوفى بالتعدى على المتهم بالضرب بإستخدام كوب زجاجى وقيام المتهم بالتعدى على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها والتى أودت بحياة المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجهته إعترف بإرتكابه على النحو المشار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.