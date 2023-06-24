الداخلية تطلق مبادرة "مأمورى أقسام الشرطة" لدعم محدودى الدخل

كتب محمود عبد الراضي

استمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لا سيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا.. وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.. وبمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.. وزارة الداخلية تطلق مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (المنوفية – أسوان – القاهرة– مطروح – بورسعيد – القليوبية– دمياط – شمال سيناء- الدقهلية ) بتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.