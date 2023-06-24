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"الحماية المدنية" تسيطر على حرائق 5 شقق سكنية في الجيزة

السبت، 24 يونيو 2023 01:21 م
"الحماية المدنية" تسيطر على حرائق 5 شقق سكنية في الجيزة حريق- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في التعامل مع 5 بلاغات حرائق شقق سكنية خلال الـ 24 ساعة المنقضية، بمناطق "جنوب الجيزة- الوراق- العجوزة- الطالبية"، دون وقوع إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 5 بلاغات منفصلة بأماكن متفرقة فى المحافظة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء الى الأماكن المبلغ عنها وتمت السيطرة على حرائق 5 شقق سكنية فى مناطق جنوب الجيزة والوراق، والعجوزة والطالبية وبولاق الدكرور، وتمت عملية الإخماد و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.
 
 

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