"الحماية المدنية" تسيطر على حرائق 5 شقق سكنية في الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في التعامل مع 5 بلاغات حرائق شقق سكنية خلال الـ 24 ساعة المنقضية، بمناطق "جنوب الجيزة- الوراق- العجوزة- الطالبية"، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 5 بلاغات منفصلة بأماكن متفرقة فى المحافظة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء الى الأماكن المبلغ عنها وتمت السيطرة على حرائق 5 شقق سكنية فى مناطق جنوب الجيزة والوراق، والعجوزة والطالبية وبولاق الدكرور، وتمت عملية الإخماد و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.