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الحبس سنة لمتهم بحيازة سلاح ناري في مدينة نصر

السبت، 24 يونيو 2023 12:46 م
الحبس سنة لمتهم بحيازة سلاح ناري في مدينة نصر حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بحيازة سلاح ناري " فرد خرطوش" في مدينة نصر، بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسان بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 14390 لسنة 2022 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم في يوم 21 أغسطس الماضي أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم خلال سيره بالطريق العام محرزًا سلاح ناري - فرد خرطوش - غير مششخن، وبضبطه وتفتيشه أقر بإحرازه بدون ترخيص.

 

 


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