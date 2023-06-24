اليوم السابع
Ads
السبت، 24 يونيو 2023 08:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التنمية الحضارية: بننحت فى الصخر لتطوير وجه القاهرة الحضارى

السبت، 24 يونيو 2023 06:46 م
التنمية الحضارية: بننحت فى الصخر لتطوير وجه القاهرة الحضارى المهندس خالد صديق
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن رئيس الوزراء استعرض للعالم كله شكل مقبرة الخالدين بالقاهرة، ثم قام بجولة لسور مجرى العيون، موضحا كنا فى حالة يرثى لها بمدينة الفسطاط وهى أول عاصمة إسلامية كانت من أعظم عواصم العالم والتى حكمت العالم، ونحن الآن "ننحت" فى الصخر كى تصل لشكل أفضل وتطوير وجه القاهرة الحضارى.
 
وأضاف خالد صديق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أن رئيس الوزراء قال: اعتنينا حتى بسائقى الكارو بمنطقة الدباغة وأعطيناه مبلغ مالى لشراء سيارة ربع نقل يعيش بها.
 
أوضح خالد صديق، أن من كان لديه ورشة دباغة جلود أصبح لديه مصنع فى الروبيكى ويصدر الجلود المصرية خارج الدولة، كما اشترينا لهم 1008 وحدة سكنية من هيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن المقابر مليئة بالمياه من الداخل ونحاول إعادة شكل المنطقة وتطويرها.
 

صندوق التنمية الحضارية

رئيس الوزراء

مقبرة الخالدين

القاهرة

سور مجرى العيون

مانشيت



الموضوعات المتعلقة

محافظ كفر الشيخ ورئيس صندوق التنمية الحضارية يتفقدان المشروعات التنموية

الأحد، 28 مايو 2023 09:28 م

تطوير المدن الكبرى.. تنمية حضارية لمدينة إدفو وأسوان من مسارات سياحية وطرق داخلية

الجمعة، 07 أبريل 2023 11:00 م

تطوير المناطق غير المخططة فى 4 مدن بتكلفة 522 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يكشف التفاصيل: إنشاء 18 برجا سكنيا ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات.. تمويل المشروع من صندوق التنمية الحضارية التابع لمجلس الوزراء.. صور

الإثنين، 06 مارس 2023 02:00 ص

"التنمية الحضارية": نستهدف نصف مليون شقة فى مشروع "داره" بكل المحافظات

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 08:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة