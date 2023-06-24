التنمية الحضارية: بننحت فى الصخر لتطوير وجه القاهرة الحضارى

كتب الأمير نصرى

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن رئيس الوزراء استعرض للعالم كله شكل مقبرة الخالدين بالقاهرة، ثم قام بجولة لسور مجرى العيون، موضحا كنا فى حالة يرثى لها بمدينة الفسطاط وهى أول عاصمة إسلامية كانت من أعظم عواصم العالم والتى حكمت العالم، ونحن الآن "ننحت" فى الصخر كى تصل لشكل أفضل وتطوير وجه القاهرة الحضارى.

وأضاف خالد صديق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أن رئيس الوزراء قال: اعتنينا حتى بسائقى الكارو بمنطقة الدباغة وأعطيناه مبلغ مالى لشراء سيارة ربع نقل يعيش بها.

أوضح خالد صديق، أن من كان لديه ورشة دباغة جلود أصبح لديه مصنع فى الروبيكى ويصدر الجلود المصرية خارج الدولة، كما اشترينا لهم 1008 وحدة سكنية من هيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن المقابر مليئة بالمياه من الداخل ونحاول إعادة شكل المنطقة وتطويرها.