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"التموين": نتوقع زيادة حركة مبيعات المشغولات الذهبية مع قدوم عيد الأضحى

السبت، 24 يونيو 2023 04:00 ص
"التموين": نتوقع زيادة حركة مبيعات المشغولات الذهبية مع قدوم عيد الأضحى مشغولات ذهبية
كتب مدحت وهبة

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توقع الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الذهب زيادة حركة المبيعات على المشغولات الذهبية مع قدوم عيد الأضحى المبارك خاصة مع تراجع أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية، حتى أصبحت تقارب السعر العالمى.
 
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدى والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتى ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، مع عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعى، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
 
 
 
 

التموين

أسعار الذهب

سعر الذهب مع عيد الأضحى المبارك

سعر الذهب مع عيد الأضحى



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