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التضامن تصرف معاشات يوليو اليوم من ماكينات الـATM

السبت، 24 يونيو 2023 01:00 م
التضامن تصرف معاشات يوليو اليوم من ماكينات الـATM صرف المعاشات- أرشيفية
كتب ــ مدحت وهبة

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تصرف  وزارة التضامن الاجتماعى اليوم السبت  معاشات يوليو للعملاء عبر ماكينات الصرف الآلي ATM وجميع منافذ فوري، ومن يوم الأحد 25 يونيو عن طريق جميع فروع بنك ناصر الاجتماعى المنتشرة في كل محافظات الجمهورية، واتخاذ كل التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي قد أكدت أن الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري، وجميع منافذ فوري.
 
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددة على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"  بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
 
 
 
 
 

التضامن

معاشات يوليو مع عيد الاضحى

طرق صرف المعاشات

المعاشات



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