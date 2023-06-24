اليوم السابع
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البيت الأبيض يرفض التعليق على احتمال مشاركة جو بايدن ونجله ببعض الأعمال

السبت، 24 يونيو 2023 05:00 ص
البيت الأبيض يرفض التعليق على احتمال مشاركة جو بايدن ونجله ببعض الأعمال الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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رفض البيت الأبيض التعليق على المعلومات المتوفرة لدى الكونغرس الأمريكي حول المشاركة المحتملة للرئيس جو بايدن في أعمال نجله هاتر بايدن، المتهم بالتهرب الضريبي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة: "لا، أنا لن أعلق على ذلك. وإذا كنتم تعتزمون طرح الأسئلة بهذا الخصوص، فأنا لن أرد عليها".

وأعلنت اللجنة المختصة بمجلس النواب الأمريكي الخميس، أنها تلقت معلومات حول أن هانتر بايدن وجه رسالة إلى رجل أعمال صيني في عام 2017، قال فيها إنه ووالده "يودان أن يفهما سبب عدم تنفيذ الالتزامات"، ما يدل على مشاركة جو بايدن في أعمال نجله.

ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير وجود أي معلومات لديها بهذا الخصوص، قائلة إنها "لم تتحدث مع الرئيس بايدن حول هذا الموضوع".


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