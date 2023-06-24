ذكرت ذلك قناة "سي إن إن" الأمريكية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.



وكان مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية "يفجيني بريجوجين"، قد نشر في وقت سابق عدة رسائل صوتية، عبر قناته على تطبيق تليجرام، ادعى خلالها أن وحداته تعرضت لضربات جوية، متهما القيادة العسكرية الروسية؛ وهو الأمر الذي وصفته وزارة الدفاع الروسية بأنها كاذبة، وقال المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف" إنه تم إبلاغ الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بالوضع ويتم اتخاذ الإجراءات الضرورية.