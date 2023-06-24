ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان لوزارة الخارجية القول: إن المملكة أكدت أهمية الحفاظ على الاستقرار في روسيا الاتحادية، بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتطبيق القوانين الشرعية المعتمدة في روسيا؛ بما يحفظ الأمن والاستقرار للشعب الروسي الصديق .