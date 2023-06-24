الاستماع لأقوال شخص أصيب فى حريق اشتعل بشقة بأبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث لأقوال شخص أصيب في حريق اشتعل بشقة سكنية بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، وذكر أن سبب اشتعال الحريق، انفجار أسطوانة غاز، وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أبو النمرس ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرته ومنع امتداده للعقارات المجاورة والسيطرة عليه.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.