اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاستخبارات الأمريكية: لا توجد أدلة مباشرة حول أصل فيروس كورونا

السبت، 24 يونيو 2023 10:32 ص
الاستخبارات الأمريكية: لا توجد أدلة مباشرة حول أصل فيروس كورونا مصاب كورونا
أ ش أ

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كشف تقرير للاستخبارات الأمريكية عن عدم وجود أية أدلة مباشرة على أن جائحة (كوفيد - 19) بدأت جراء أي حادث مزعوم في مختبر ووهان للأبحاث الفيروسية.

وذكر التقرير الذي رفعت عنه السرية والذي نشره مكتب مدير الاستخبارات الوطنية "ODNI" والمكون من أربع صفحات - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم - أن المجتمع الاستخباراتي لم يتمكن بعد من استبعاد احتمالية نشوء الفيروس من أحد المختبرات، كما أنه لم يتمكن من اكتشاف أصل الجائحة، لا تزال وكالة المخابرات المركزية غير قادرة على تحديد المصدر الدقيق لوباء (كوفيد - 19)، إذ تعتمد الفرضيات الطبيعية والمخبرية على افتراضات مهمة أو تواجه تحديات مع التقارير المتضاربة، على الرغم من إجراء عمل مكثف على كورونا في معهد ووهان لعلم الفيروسات، إلا أنه لم يتم العثور على دليل لوقوع حادثة محددة قد تكون تسببت في تفشيه.

يذكر أن أصل جائحة الفيروس التاجي كانت محل خلاف عميق حول العالم، وفي الولايات المتحدة، منذ ظهور أولى حالات للمرض في مدينة ووهان الصينية في أواخر عام 2019.

 


الاستخبارات الأمريكية

أصل فيروس كورونا

فيروس كورونا

كورونا

الصين



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