الأمن الروسي يدعو إلى توقيف قائد "فاجنر"

وكالات

أفادت وسائل إعلامية، الجمعة، بأن الأمن الروسي دعا لتوقيف قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة يفجينى بريجوجن، وذلك عقب إعلان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي فتح قضية جنائية ضده بتهمة "الدعوة لتمرد مسلح".



واتهم بريجوجن خلال وقت سابق الجمعة، الجيش الروسي بقصف معسكراته ما تسبب بسقوط عدد "هائل"، متوعداً بـ"الرد" على القصف الذي نفته وزارة الدفاع الروسية، فيما أشار الكرملين إلى إطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على كافة التفاصيل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان نشرته الجمعة، "جميع الرسائل ولقطات الفيديو التي انتشرت على الشبكات الاجتماعية والمنسوبة ليفغيني بريجوجين حول ضربة شنتها وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية للشركة العسكرية الخاصة "فاجنر" لا تتوافق مع الواقع وهي استفزاز إعلامي".