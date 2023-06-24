افتتاح أحدث وحدة علاج مجانية بالوادى الجديد ضمن مبادرة التشخيص عن بُعد

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن افتتاح أحدث وحدة للعلاج عن بُعد بمركز الدكتور حسن حلمى لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالخارجة، بالتنسيق مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والسكان، ليصل عدد الوحدات على مستوى المحافظة إلى 12 وحدة، يتم من خلالها الكشف والتشخيص الطبى بالتعاون مع كبرى المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية حيث تم تجهيز الوحدة بكافة تقنيات العلاج عن بعد لخدمة المرضى من ذوى الاحتياجات الخاصة بالخارجة وباريس وقراهما.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أن عيادات الكشف عن بُعد تتواجد فى المراكز الخاصة بالمبادرة وتتواجد فى وحدة المنيرة الصحية، مستشفى الخارجة التخصصى، وحدة بولاق الصحية، مستشفى باريس المركزى، مستشفى بلاط المركزى، مستشفى الداخلة العام، وحدة الجديدة الصحية، وحدة غرب الموهوب الصحية، وحدة أبو هريرة الصحية، مستشفى الفرافرة المركزى أضاف محروس أن العيادات تستقبل حالات "المخ والأعصاب - النفسية والعصبية - القلب - الروماتويد - الباطنة - الجلدية "وأن المواعيد يومياً بجميع وحدات العلاج عن بُعد ويتم التواصل مُسبقاً مع منسق التشخيص عن بُعد بمحافظة الوادى الجديد.