اعرف المجازر الحكومية بالإسكندرية لذبح الأضاحى بالمجان خلال عيد الأضحى المبارك

الإسكندرية جاكلين منير

تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بـ3 مجازر حكومية، تفتح أبوابها بالمجان لذبح الأضاحى، وهي: مجزر أبوقير (منطقة أبو قير) ويخدم حى المنتزه أول وحى منتزه ثان، ومجزر كلية الزراعة (بأبيس) ويخدم مناطق حي شرق وحي وسط وحى الجمرك، والمجزر الآلى بالعامرية ويخدم مناطق برج العرب والعامرية والعجمى، علما بأن المجزرالآلى بالعامرية ومجزر أبو قير (مجازر حكومية) يتم العمل بها لذبح الأضاحى والكشف عليها مجاناً للمواطنين.



ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مديرية الطب البيطرى بالاستعداد الجيد لعيد الأضحى المبارك، من خلال التفتيش على اللحوم ومنتجاتها فى الأسواق والمحال العامة، وإيقاف الإجازات لجميع أطباء الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر حتى نهاية أيام عيد الأضحى.



وشدد المحافظ على تجهيز المجازر الحكومية الثلاثة بشكل جيد لذبح الأضاحى، والكشف عليها مجاناً للمواطنين لمنع الذبح خارج المجازر، والحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى لمحافظة الإسكندرية.



وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، القرار رقم 198 لسنة 2023 بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك، ونصت أبرز مواد القرار على الحظر لكافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، وفى حالة المخالفة يقوم الحى المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حيث يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.



على أن التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة، ويصرح لأصحاب محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحى الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة وذلك وفقا للاشتراطات الواردة بإحكام هذا القرار.