اعترافات المتهمة بحيازة مخدرات بــ2 مليون جنيه بالإسماعيلية: كنت هوزعها فى العيد

كتب عبد الله محمود

أدلت سيدة متهمة بترويج المواد المخدرة بمحافظة الإسماعيلية، باعترافات تفصيلية خلال استجوابها من قبل رجال مباحث الإسماعيلية، حيث كشفت أنها خصصت نشاطها الإجرامي توزيع مخدر الحشيش والهيدرو بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، مضيفة أنها قامت بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة التي ضبط بحوزتها بإجمالي مبلغ "2 مليون جنيه و600 آلف جنيه"، لترويجها خلال فترة عيد الأضحى المبارك على عملائها.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، تم إحالتها إلى النيابة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، تمكن عقب تقنين الإجراءات من ضبط (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية)، وذلك أثناء تواجدها بمسكنها وبحوزتها (عدد 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – 50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبلغ مالى).

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2 مليون و600 ألف جنيه تقريباً)، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطها الإجرامي.