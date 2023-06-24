اصطدام سيارة نقل بعقار في أوسيم بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اصطدمت سيارة نقل بعقار في منطقة البراجيل بأوسيم، ولم يسفر الحادث عن إصابات، واستمع رجال المباحث لأقوال سائق السيارة، وذكر أن عجلة القيادة اختلت في يده، مما أدى لوقوع الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة البراجيل في أوسيم، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة نقل بعقار، دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال السائق، وذكر أن عجلة القيادة اختلت في يده، مما أدى لانحراف السيارة عن الطريق واصطدامها بالعقار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.