اشتعال حريق بسيارة دون إصابات في الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

اشتعل حريق بسيارة، في مدينة الشيخ زايد بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران دون إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بسيارة في المجاورة الرابعة، بمدينة الشيخ زايد، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمحل الواقعة، وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك السيارة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.