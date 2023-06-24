"استئناف الزقازيق" تلزم فتاة برد شبكة 30 جرام ذهب لخطيبها بعد فسخ الخطبة

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة استئناف عالى الزقازيق برئاسة المستشار خيرى محمد فاضل، رئيس المحكمة، بتأييد حكم أول درجة من محكمة الأسرة بالزقازيق، بإلزام فتاة برد الشبكة التى تقدر بـ 30 جرام ذهب لشاب بعد فسخ خطبتهما.

البداية عندما أقام شابا بدعوى بطلب رد الشبكة وقدرها 30 جراما، من إحدى الفتيات المقيمة نطاق مدينة كفر صقر، وقال أنه تقدم لخطبة المدعى عليها واتفقا على شبكة وتم عمل فرح ودعوة الأهل والأقارب وبلغت تكاليف الفرح أكثر من مائة ألف جنيه، وأنها عدلت عن الخطبة.

وبعد تداول الدعوى بالجلسات قضت محكمة الأسرة أول درجة، وإلزامها برد الشبكة، فقامت المدعى عليها بالاستئناف على الحكم أمام محكمة استئناف عالى الزقازيق، وقضت محكمة استئناف عالى الزقازيق، بتأييد حكم أول درجة.

وأضافت محكمة استئناف الزقازيق، أسباب جديدة وهى أن الحكم المستأنف فى محله للأسباب القانونية، وأن للخاطب فى ظل التعديل الذى استحدثه القانون ١ لسنة 2000 استرداد الشبكة طالما لم تهلك أو تستهلك إذا لم يتم انعقاد الزواج، سواء كان العدول عن الخطبة بسبب يرجع إليه، أو إلى المخطوبة إعمالا لقول الراجح من المذهب الحنفى فى هذا الخصوص والواجب التطبيق لخلو القانون 25 لسنة 1929 من تنظيم الأمر وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم لأسبابه فضلا عن هذه الأسباب.